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Su kanalı patladı, tarım arazileri su altında kaldı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen sulama kanalı patlaması, ekili tarlaları sular altında bıraktı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesi Merkez Mahallesi'nden geçen sulama kanalı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kanaldan akan su, ekili tarım arazilerini su altında bıraktı. Olayın meydana geldiği bölgedeki çiftçiler, tarım alanlarının büyük zarar gördüğünü belirtti. Patlamanın ardından kanala gelen su akışı kesilirken, yetkililer olayın nedenini belirlemek için incelemelere başladı. Kanalın bir an önce onarılması için çalışmaların hızlandırılması beklenirken, vatandaşlar ise bir an önce normal tarım faaliyetlerine devam edebilmek için kanalın tamir edilmesini talep ediyor. Yaşanan bu olay, bölgedeki çiftçilerin endişesini artırırken, yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin olaya hızlı bir şekilde müdahale etmesi istendi.