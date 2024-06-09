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Su Küpünün patladı, tazyikli su metrelerce böyle fışkırdı

Su Küpünün patlamasıyla pamuk tarlası sular altında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliğine ait küpün patlaması sonucu pamuk tarlası sular altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sulama birliğine ait su küpü patladı. Tarım sulamasında kullanılan küpün patlaması sonucu bir pamuk tarlasının büyük bir bölümü sular altında kaldı. Metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Su küpünün patladığı bölgede dev obruk oluşurken, pamuk tarlasında ise zarar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldığı bildirildi.