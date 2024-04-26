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Su kuyusuna düşen koyun ve inek kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki farklı olayda su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlk olay Elbistan ilçesi Gücük Mahallesinde meydana geldi. Merada otlanan koyunlardan biri su kuyusuna düştü. Sahibinin kurtarmadığı koyunu bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan koyuna itfaiye aracından çekilen hortum ile su verildi.

Diğer olay Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesinde yaşandı. Çevrede otlanan inek bir anda su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan inek sahibine teslim edildi.