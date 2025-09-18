Su Sorunu Tüm Dünyayı Etkiliyor - Son Dakika
18.09.2025 13:17
Tekirdağ Valisi Soytürk, su sorununun global bir sorun olduğunu vurguladı ve tedbirler aldıklarını açıkladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, su sorununun yalnızca Trakya'nın ve Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen Meriç-Ergene Havza Su Kurulu Toplantısı'nda, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuraklığın sadece bölgenin ve ülkenin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu anlatan Soytürk, "Bu yıl biz Trakya olarak her alanda hissettik. Sıcaklıktan kaynaklı olarak tarımsal alanda özellikle ayçiçekleri son derece olumsuz etkilendi. Diğer taraftan içme suyu bakımından endişelendiğimiz konular oldu. Bir takım eksiklikler aksaklıklar oldu ama çok şükür eylül ortalarındayız, suyun en az olduğu dönemdeyiz ama hala suyumuz akıyor. Bu önemli bir gelişmedir." dedi.

Soytürk, su problemi konusunda tedbirler alarak önemli adımlar attıklarını ifade ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sanayi suyuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Soytürk, "Bir taraftan da sanayi suyu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. OSB'lerimiz arıtma konusunda önemli aşamaya geldi. Bütün OSB'lerimizde arıtmalarımız çalışıyor. Ergene 2'nin dışındaki bütün bağlantılar da yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün sistemine bağlı arıtılmış sular Marmara Denizi'ne verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar ve Meriç- Ergene Havzası 2025 Yılı İl Su Kurullarında öne çıkan hususların görüşüldüğü toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

