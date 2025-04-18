Su Verimliliği Konferansı: Türkiye Su Stresi Yaşıyor

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) Su Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Konferansı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökşen Çapar, ASÜ Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Türkiye'nin hızla su stresi çeken bir ülke haline geldiğini söyledi.

Su kıtlığı yaşamamak için kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirten Çapar, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği, nüfus artışı ve çevresel tehditler nedeniyle suyun korunması her zamankinden daha kritik hale geldi. Türkiye 2030'dan sonra su fakiri ülke konumuna düşebilir. Su ve iklim krizi konusu çok ciddi bir mesele haline geldi. Dünyamız ve ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman su konusunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyoruz. Doğal kaynak yönetimi çok kritik bir duruma geldi. Sınırlı kaynaklar ve nüfus artışıyla birlikte ortaya bir kıtlık sorunu da çıktı. Türkiye'de kişi başına su potansiyeli her geçen yıl azalıyor. Türkiye, su kıtlığı ve stresi çeken bir ülke haline gelmiştir. Bu tamamen ülkenin su potansiyeli ve nüfusuyla ilgilidir. 2030'dan sonra su konusunda ciddi sorunlar bizi bekliyor. Tedbirlerimizi şimdiden almak zorundayız. Su kaynaklarını etkili ve verimli şekilde kullanmalıyız."