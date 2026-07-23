Su Verimliliği Yarışması Kataloğu Yayınlandı - Son Dakika
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Su Verimliliği Yarışması Kataloğu Yayınlandı

23.07.2026 18:27
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MEB, su verimliliği seferberliği yarışmasında dereceye giren eserlerin katalogunu erişime sundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"nda 5 farklı kategoride dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı katalog erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, öğrencilerde su verimliliği bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Su Verimliliği Seferberliği Yarışması" tamamlandı.

Türkiye genelinde 68 bin 616 eserin katıldığı yarışmada, il milli eğitim müdürlüklerinin oluşturduğu komisyonların değerlendirmeleri sonucu Bakanlığa 1215 eser iletildi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri, üniversitelerden akademisyenler ve diğer bakanlıklardan uzmanların katılımı ile oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik (solo/grup) kategorilerinde incelenen 45 eser dereceye girmeye hak kazandı.

"Suyun korunması ve verimli kullanılması, eğitim politikalarımızın stratejik alanlarından biri haline gelmiştir"

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri ile sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması Eser Kataloğu", "https://meb.ai/UwT9JY9" internet adresinden yayımlandı.

Kataloğun takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, suyun, hayatın özü, medeniyetlerin kurucu unsuru ve gelecek nesillere devretmekle mükellef oldukları en hayati emanet olduğunu vurguladı.

Bu emanetin korunmasının, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında temel hedefimiz, yalnızca akademik bilgiyle donanmış bireyler değil, milli ve manevi değerlerini evrensel bir sorumluluk bilinciyle harmanlayan, fıtrata saygı duyan ve suyun her damlasının kıymetinin farkında olan 'yetkin ve erdemli' nesiller yetiştirmektir. Bu anlayış doğrultusunda suyun korunması ve verimli kullanılması, eğitim politikalarımızın öncelikli ve stratejik alanlarından biri haline gelmiştir. Su verimliliğini küresel bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Su Verimliliği Seferberliği ile su verimliliğinin bir kültür haline getirilmesine yönelik bilinç dönüşümü Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde okullarda su bilinci oluşturmayı ve genç nesilleri 'Su Gönüllüleri' olarak yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir eğitim ve farkındalık hareketi yürütülmektedir. Bu eser kataloğu, söz konusu seferberlik ruhunun öğrencilerimizin zihinlerinde ve gönüllerinde nasıl karşılık bulduğunu ortaya koymaktadır."

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen çalışmaların, özgün bakış açıları, yaratıcı fikirler ve güçlü bir sorumluluk bilinciyle hazırlanmış nitelikli eserler olduğunu anlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin, yağmur suyu hasadı, gri suyun yeniden kullanımı, sıfır atık yaklaşımı ve yenilikçi teknolojik çözümler gibi geniş bir yelpazede ortaya koydukları çalışmalar, su bilincini bir yaşam kültürü haline getirdiklerini göstermektedir. Bu kıymetli eser kataloğunu yalnızca bir derleme olarak değil, su verimliliği konusunda toplumsal farkındalığı artıran, ilham veren ve yol gösterici bir kaynak olarak değerlendiriyoruz. Doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik ortaya konulan bu irade, ülkemizin sürdürülebilir ve dirençli geleceğine önemli katkılar sunmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

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