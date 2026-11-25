HABER: Halil YATAR/ KAMERAMAN: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, siyasi etik konusunda hem iktidarın hem de muhalefetin güven kaybettiğini ifade ederek, "İktidar tarafında fon ve borsa dolandırıcılığı öne çıkarken muhalefet tarafında da belediye ihaleleri ve belediyelerden elde edilen haksız kazançlar üzerinden görülen davalar var. O nedenle iktidarın da muhalefetin de güveni kaybettiği bir zeminde siyasi etik yasasına muhalefet öncülük edebilir. Muhalefetin öncülüğüne iktidar da destek verebilir. Siyasi güveni yeniden inşa etmek zorundayız. Yoksa Türkiye'de sandığa gidiş, seçimlere katılma oranı her geçen gün azalacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, siyasi etik kanununun çıkması gerektiğini belirterek, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamada bulundu:

"Siyasi etik, siyasetin tümünün odaklanması gereken bir konu esasında çünkü toplumda siyaset kurumuna yönelik güven diplerde. Ve toplum siyaset kurumuna yönelik güvenini kaybederken iktidar muhalefet ayrımını da bir kenara bıraktı. İktidara yönelik güvenini de kaybetti. Siyasi etik anlamında muhalefete yönelik güvenini de kaybetti. Çünkü iktidar tarafında başka türlü ekonomik sorunlar var. Muhalefet tarafında başka türlü ekonomik sorunlar var. İktidar tarafında fon ve borsa dolandırıcılığı öne çıkarken muhalefet tarafında da belediye ihaleleri ve belediyelerden elde edilen haksız kazançlar üzerinden görülen davalar var. O nedenle iktidarın da muhalefetin de güveni kaybettiği bir zeminde siyasi etik yasasına muhalefet öncülük edebilir. Muhalefetin öncülüğüne iktidar da destek verebilir.

"AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK YOK"

Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Batı'daki ideal örnekler neleri kapsıyorsa böyle bir siyasi etik yasası, Batı'daki ideal örneklere göre dizayn edilebilir. Türkiye'de de hediyeleşmeye sınır getirildi ama hediyenin çeşidi değişti, hediyenin niteliği değişti, adresi değişti, tapusu değişti. Yani hediyede limit var Batı'da olduğu gibi ama uygulamada pratikte maalesef herhangi bir limit yok. Takip ve kontrol yok. Bütün bunların nazarıdikkate alınması lazım. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bunu zaten sonuna kadar destekliyoruz. Şeffaflık çağrısı yapıyoruz. İhalelere fesat karıştırılmasın diyoruz. Ehliyet ve liyakata göre hareket edilsin diyoruz. Nepotizm yapılmasın diyoruz. Atamalarda eş dost akraba kayırmacılığından uzaklaşılsın diyoruz. İşte bütün bunlar da siyasi etiğin konuları.

"SİYASİ ETİK ÇALIŞMASI YAPILACAK OLURSA BİZ DESTEK VERİRİZ"

Yerel yönetimler imar rantından kaçınsın diyoruz. Bir rant olacaksa Yahşihan Belediyesi'nin imar müdürüne kalmasın o rant. O rant devlete kalsın. Belediyeye kalsın. Kuruma kalsın. Yeniden bir rant tahsis edilecekse rantın getirisi milletin hizmet ihtiyaçlarına yönelik kullanılsın. Belediyenin imar müdürünün şahsi serveti kadar belediyenin kasasında para yok. Böyle belediyeler var Türkiye'de. Böyle bir ülke yönetimi olur mu Allah aşkına? Böyle bir yerel yönetim mantığı, anlayışı olur mu? Bir siyasi etik yasası çalışması yapılacak olursa biz buna katiyen destek veririz. Kendi mutfağımızda da zaten buna yönelik bir hazırlık yürütüyoruz. Gerekirse mutabakatı sağlayalım.

"KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ ÖRNEK OLABİLİR"

Siyasi görevi bulunanlar belli görevlerden, mesleklerden, onların icrasından men edildiği gibi fonlarda, borsalarda bulunmaktan, buralardan gelir sağlamaktan da ayrıca men edilsin. Başka adlar ya da şirketler altında men edildikleri faaliyetleri yapanlara yönelik ağır cezalar getirilsin ve caydırıcılık bu yönüyle öne çıkarılsın. Amerika'da, Almanya'da, Danimarka'da, Norveç özellikle Kuzey Avrupa burada bize örnek olabilir. İskandinavya'da siyasi etik, dürüstlük ve temiz siyaset adına var olan ilkesel uygulamalar Türkiye açısından da benimsenebilir. Siyasi güveni yeniden inşa etmek zorundayız. Yoksa Türkiye'de sandığa gidiş, seçimlere katılma oranı her geçen gün azalacaktır. İnsanların çözüm için siyasetten umudunu kesmesi halinde Türkiye'de demokratik parlamenter rejim kaçınılmaz olarak tıkanacaktır."