Suat Kılıç: Teröristbaşı Meclis'te Konuşamaz - Son Dakika
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Suat Kılıç: Teröristbaşı Meclis'te Konuşamaz

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YRP'li Kılıç, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki gösterdi, tecrite dikkat çekti.

22.10.2024 16:15
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin, "Mesaj versin istiyorlarsa, tecritten çıkarsınlar mesajını alsınlar. Bunun dışında terörist başının Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez. Meşru muhatap aranıyorsa minderden kaçmalarına gerek yok. Meşru muhatap TBMM'deki DEM Partililerdir. Onlar da zaten Meclis'tedir kürsü önlerindedir. Yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yok. Konuşsunlar, silah bırakma çağrısında bulunsunlar" dedi.

YRP'li Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı gelsin TBMM'de terörün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"'Tecrit koşulları yumuşatılsın' diyor. Tecrit koşulları değiştirilebilir. Tecrit altındaki her hükümlü için bu yapma yetkisi Adalet Bakanının elindedir. Adalet Bakanı istiyorsa, hükümetin bu konuda eğilim ve isteği varsa terörist başıyla ilgili olarak da tecrit koşullarını yumuşatabilirler. Adalet Bakanının elini tutan yok. Eğer terörist başı örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj versin istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar, mesajını alsınlar. Bunun dışında teröristbaşının Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez. Meşru muhatap aranıyorsa minderden kaçmalarına gerek yok. Meşru muhatap TBMM'deki DEM Partililerdir. Onlar da zaten Meclistedir kürsü önlerindedir. Yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yok. Konuşsunlar, silah bırakma çağrısında bulunsunlar. Kendilerine oy veren Kürt kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın, terörsüz bir türkiye özlemine Meclis'te yapacakları çağrılarla tercüman olsunlar. Bunun dışında teröristbaşının TBMM'ye gelmesi, Meclis kürsüsünde konuşma ya da çağrı yapması değil telaffuz, tahayyül dahi edilemez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suat Kılıç: Teröristbaşı Meclis'te Konuşamaz - Son Dakika

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