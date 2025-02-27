Suat Toktaş'a Ziyaret - Son Dakika
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Suat Toktaş'a Ziyaret

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu gazeteci Suat Toktaş'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

27.02.2025 17:54
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(İSTANBUL) Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Suat Toktas'ı ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında adını açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili yapılan bir televizyon haberi gerekçe gösterilerek tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a ziyaretler sürüyor. Bugün de Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Suat Toktas'ı ziyaret etti.

Tutukluluğunun 28. gününde ilk kez bir gazeteci ziyaretçisi olduğunu ifade eden Suat Toktaş, 30 yıldır aynı sektörde görev yapan arkadaşı Türenç'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Toktaş görüşmede "bir aya yakın süredir, hapis cezasını gerektirmeyen bir suçlamayla Silivri hapisanesinin beş adımlık koğuşunda tutulduğunu" belirterek, "bu tutukluluğun en kısa zamanda sonlanacağına inandığını" kaydetti. Toktaş şöyle devam etti:

"Yaptığımız gazetecilik faaliyetinden başka bir şey değildi"

"Tüm yaptığımız, gazetecilik refleksiydi. Yaptığımız gazetecilik faaliyetinden başka bir şey değildi. O günün gündeminde olan kişiye telefonda ulaştık. Halk TV olarak sorular sorduk, konuştuk. Sorularımıza açık cevaplar verdi. Hatta canlı yayına da davet edildi gündemde adı geçen bilirkişi. Cevap hakkını kullanabilmesi için ekranımızı açabileceğimizi söyledik. Her söylediğini kesintisiz yayınladık. Kimliğimizi bilerek konuştuğu söyleşimizde, yayınlamayın demeden cevaplar veren kişi ile sonunda, telefonlar karşılıklı şekilde, edeb içinde kapatıldı. Ne olduysa, bu söyleşinin yayınından sonra, yayın yasağı getirildi ve izinsiz ses kaydı yapıldığı suçlamasıyla gözaltına alındık. ve 1 gün bile yatarı olmayan suçlamayla hapse atıldım."

Siyasi bir kavgası olmadığını ifade eden Toktaş amacının gazetecilik yapmak olduğunu, 4 Mart Salı günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek duruşmadan çok umutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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