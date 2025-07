Şuayip Kırmaz: Engellilikte Yaşama Azmi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şuayip Kırmaz, yaşama azmiyle örnek oluyor.

Kırmaz, yaptığı açıklamada, 24 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldığını söyledi.

Hayata küsmeden engelli bir birey olarak mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Kırmaz, şöyle konuştu:

"Engelli olmaya alışmak kolay olmadı. Bu durumu genç yaşta kabullenmek zor oldu. Rabbim sabrını veriyor. Umutlarım, hayallerim vardı. Ancak Allah'tan gelene ben razıyım. Her şeyde bir hayır vardır derler ya inancım tam. Her şerde bir hayır vardır. Umutların tükendiği yerde Allah başka bir kapı açıyor. O kadar çok sevenim var ki sağ olsunlar en zor, sıkıntılı günlerimde hep yanımdalar. Hepsinden Allah razı olsun. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel."