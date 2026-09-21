Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 17 binden fazla sivil öldü, yaklaşık 54 bin yaralandı - Son Dakika
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Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 17 binden fazla sivil öldü, yaklaşık 54 bin yaralandı

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BM Ukrayna Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Erik Mose, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 17 binden fazla sivilin öldüğünü, yaklaşık 54 bininin yaralandığını bildirdi. Mose, Ocak-Eylül 2026'da sivil kayıpların 2025'in aynı dönemine göre yüzde 55 arttığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Erik Mose, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana süren savaşın yıkıcı sonuçlarla devam ettiğini belirterek, bu süreçte Ukrayna'da 17 binden fazla sivilin öldüğünü ve yaklaşık 54 bin sivilin ise yaralandığını bildirdi.

Mose, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. Oturumu kapsamında düzenlenen "Ukrayna" konulu toplantıda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Şubat 2022'de başladığını ve bu süreçte çatışmanın yıkıcı sonuçlarla devam ettiğini söyleyen Mose, şu ifadeleri kullandı:

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, bu süre zarfında Ukrayna'da 17 binden fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 54 bin sivil yaralandı. Rusya'nın, Ocak- Eylül 2026 arasında yerleşim bölgelerinde uzun menzilli silahlar kullanarak gerçekleştirdiği saldırıların artmasının, 2025'in aynı dönemine kıyasla, sivil kayıplarda yüzde 55'lik bir artışa yol açtı.

Rus kaynaklarına göre, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına ve işgal altındaki bölgelere yönelik artan sayıdaki saldırısı, sivil kayıplarda ve sivil yapılarda hasar veya yıkımda artış yaşanmasına neden olmuştur. Ancak erişim imkanının bulunmaması bu olayların soruşturulmasını engelledi."

Mose, cephe hattı yakınlarında kısa menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar sonucunda sivil kayıplarının arttığını aktararak, Rus ordusunun Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısı boyunca kısa menzilli İHA'lar kullanarak gerçekleştirdiği sistematik saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek sivil nüfus arasında dehşet yayma amacıyla yapıldığı sonucuna vardıklarını hatırlattı.

BM Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerini hedef almasının kış mevsiminde sivillerin yaşam koşulları üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını söyledi.

"Çok sayıda enerji ve gaz tesisi hasar gördü veya tamamen tahrip oldu"

Komisyon olarak bağımsız ve tarafsız şekilde cephe hattının her iki tarafındaki olayları ve ihlalleri soruşturma çabalarını sürdürdüklerine işaret eden Mose, Komisyonun mevcut görev süresi boyunca şu ana kadar enerji altyapısını hedef alan büyük çaplı saldırıların siviller üzerindeki etkisine, çocuklara dayatılan askeri eğitime ve silahlı çatışmada savaşmak üzere yabancıların askere alınmasına odaklandığını hatırlattı.

Mose, konuşmasında şunları kaydetti:

"2025-2026'nın sert kış aylarında, hava sıcaklıklarının -20 dereceye kadar düştüğü bir dönemde, Rus ordusu Ukrayna'nın kritik enerji altyapısını hedef alan saldırı dalgaları düzenlemeye devam etti. Çok sayıda enerji tesisi, iletim hattı, ısıtma ve gaz tesisi hasar gördü veya tamamen tahrip oldu. Milyonlarca sivil, haftalarca süren ağır elektrik kesintileri ile ısınma hizmetindeki aksamalar veya tamamen kesilmesi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Komisyon, Ukrayna ordusunun, Rusya ve Ukrayna'daki Rusya kontrolündeki bölgelerindeki altyapıya yönelik saldırılarına ilişkin haberleri de takip etti."

Kaynak: AA
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