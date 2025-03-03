Şubat Ayı Enflasyonu Yüzde 79,51 Arttı - Son Dakika
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Şubat Ayı Enflasyonu Yüzde 79,51 Arttı

ENAG'a göre şubat ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 79,51 yükseldi.

03.03.2025 10:22
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(ANKARA)- Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı şubat ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3,37, yıllık ise yüzde 79,51 oranında arttı.

ENAG, şubat ayı için aylık enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3,37, yıllık ise yüzde 79,51 oranında gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı, 6,77 ile haberleşme grubunda, ikinci olarak gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 5,38 oldu. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubat Ayı Enflasyonu Yüzde 79,51 Arttı - Son Dakika

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