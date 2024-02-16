SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu Gerçekleştirildi

SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaştığı bir etkinlikle gerçekleştirildi. Kurulda, üniversitenin hedefleri ve başarıları hakkında bilgi verildi.

16.02.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Rektörlük görevinin ikinci dönemine "4 yılda 4 ana hedef" sloganıyla başladıklarını belirten Sarıbıyık, hedefleri arasında "Eğitim ve AR-GE", "Dijital Dönüşüm", "Yeni OSB-MYO" ve "Yeni Kampüs" başlıkları olduğunu kaydetti.

Sunumunun ardından Sarıbıyık, farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen akademisyen ve idari personele ödüllerini verdi.

Genel kurulda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan da üniversitede 96 ülkeden 3 bin 843 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2023 İzleme Raporu'nda üç başlıkta ilk beşte yer aldıklarını, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) izleme programını ise başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Sakarya, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 19:13:35. #1.12#
SON DAKİKA: SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement