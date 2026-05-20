SUBÜ 8. Yılını Kutladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) 8 yıllık çalışmaları paylaşıldı.

Üniversitenin kuruluşunun 8'inci yılı dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Personel Lokali'nde düzenlenen toplantı, SUBÜ'yü tanıtan kısa film gösterimiyle başladı.

Toplantıda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, şehrin tamamıyla entegre olan üniversite olduklarını belirterek, üniversitede 30 bine yakın öğrenci olduğunu kaydetti.

Uluslararası öğrenciler konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sarıbıyık, bu öğrencilere Türkçe'yi kültürle birlikte öğrettiklerini söyledi.

Sarıbıyık, 200'ün üzerinde üniversite ile anlaşmalarının olduğunu belirterek, son verilere göre uluslararası görünürlükte Türkiye'de 8'inci sırada olduklarını, bunun üniversitenin 8 yıllık sürecinde bir başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin +1 uygulamalı eğitim modeli çalışmalarından bahseden Sarıbıyık, uygulamanın öğrencilerle sanayiyi entegre ettiğini belirtti.

Üniversiteden mezun olan 65 bin kişinin iş dünyasında yerini aldığını, bunun da üniversite açısından tanınırlığın ve bilinirliğin göstergesi olarak karşılarına çıktığını anlatan Sarıbıyık, Üniversite İş Dünyası İş Birliği Koordinatörlüğünü kurduklarını kaydetti.

Sarıbıyık, SUBÜ'nün akreditasyon başarılarına da değinerek, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından 5 yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesi aldıklarını belirtti.

SUBÜ Stüdyoları'nda gerçekleştirdikleri SUBÜ konuşmaları programları hakkında da bilgi veren Sarıbıyık, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılardah da bahsetti.

Sarıbıyık, SUBÜ'nün yeni Teknokent binasının kaba inşaatının bittiğini dile getirerek, SUBU'nün yeni kampüs yeri konusunda imzaların atıldığını ve kampüsün Sapanca ile Arifiye arasındaki 405 dönümlük araziye kurulacağını bildirdi.

Kampüs alanı ve içeriği hakkında da bilgi veren Sarıbıyık, çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.