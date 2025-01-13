SUBÜ\'de Blokzinciri Atölyesi Gerçekleşti

Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, uzman eğitmenlerin katılımıyla "Blokzinciri ve Kripto Ekosistemini Anlamak ve İnşa Etmek" başlıklı atölye çalışması gerçekleştirdi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, uzman eğitmenler Mehmet Kırçal, Ömer Göksoy ve Şahap Kurtaran, katılımcılara blokzincir teknolojisinin yapısı ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi vermesinin ardından kripto ekosistemi üzerine uygulamalı bilgileri aktardı.

Blokzincirin, iş dünyasından finansal uygulamalara uzanan geniş kapsamlı etkisini örneklerle açıklayan uzman eğitmenler, katılımcılarla merkeziyetsizlik ilkesi, akıllı sözleşmelerin işleyişi ve kripto varlıkların gelecekteki potansiyeli hakkında da detaylar paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Ağgül, atölye ile öğrencilere iş dünyasının fırsatlarına dair farkındalık kazandırmayı ve teknoloji odaklı kariyer planlamalarına rehberlik etmeyi hedeflediklerini anlattı.

SAÜ'nün 7 öğrenci topluluğuna ÜNİDES'ten destek

Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) 7 öğrenci topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, üniversite öğrenci topluluklarıyla etkileşimi artırmayı ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan "Üniversite Öğrenci Kulüpleri Destekleme Programı'ndan (ÜNİDES) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, destek kazanan projeler, Quantum Computing Topluluğunun bilim ve teknoloji dalında "Qbronze Quantum Workshop Projesi", Turkuaz Okul Öncesi Eğitimi Topluluğunun, spor ve sağlıklı yaşam dalında "Turkuaz'ın Neşesiyle Futsal Projesi", Genç Türk Kadın Akademisyenler Birliğinin, kapasite geliştirme dalında "Kültür ve Medeniyet Atölyeleri Projesi", Coğrafya Topluluğunun, uluslararası çalışmalar dalında "Ulusal Coğrafya Toplulukları Ağı Projesi", Karşılaştırmalı Çeviri ve Okuma Topluluğunun, mesleki gelişim faaliyetleri dalında "Çeviride Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Projesi", Yeniler Topluluğunun, kişisel ve sosyal gelişim dalında "Tarihin İzinde Bir Adım Projesi", İnsan ve Medeniyet Topluluğunun, spor ve sağlıklı yaşam dalında "Karavan Grupları Halı Saha Turnuvası-Üniversiteliler Liselilerle Buluşuyor Projesi" oldu.

Tarihi konak yeniden inşa edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kuyudibi Mahallesi'nde kullanılmayan ve hasarlı durumdaki 103 yıllık tarihi konağı aslına uygun yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1922 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden olan Adapazarı Kuyudibi Mahallesi'ndeki atıl durumda olan tarihi konağın aslına uygun yeniden inşası için projelerin tamamlanmasının ardından temeli kazılıp beton dolgusu atıldı.

Temeli kazılan ve beton dolgusu atılan tarihi konağın üst yapısı birebir eski görüntüsüyle inşa edilecek. Üst yapının tamamı ahşap uygulamayla inşa edilerek, Osmanlı zamanı izlerini taşımaya devam edecek.