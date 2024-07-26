SUBÜ Mezunları Diplomalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SUBÜ Mezunları Diplomalarını Aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı mezunları, Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende öğrenciler, Filistin'e destek mesajları taşıdı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri kutlayarak, iş dünyasının aradığı nitelikli mezunlar olduklarını belirtti ve hayallerinin peşinden koşmalarını, engeller karşısında pes etmemelerini söyledi. Törende dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri verildi.

26.07.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

SUBÜ'den mezun olan 2 bin 829 öğrenci için Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, kortej geçişiyle başladı.

Öğrenciler, "Tüm kalbimizle masum Filistin halkına özgürlük", "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" ve "Bu başarıyı 293 gündür soykırım altındaki Filistinli masum çocuklara armağan ediyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri zorlu yolda gösterdikleri emek ve gayretleri için kutladı.

Öğrencilerin başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığınız yıllarda sadece bilgi ve beceri edinmekle kalmadınız. Aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim kurma ve takım çalışması yapma gibi birçok önemli yetkinliği de kazandınız. Sizler artık iş dünyasının aradığı nitelikli mezunlarsınız. Üniversitemizin başarıyla uyguladığı '+1 Eğitim Modeli' sayesinde iş hayatına bir adım önde başlıyorsunuz."

"Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin"

Sarıbıyık, başarıya ulaşmak için tutkulu, azimli ve çalışkan olunması gerektiğini vurgulayarak, yeni mezunlara şöyle seslendi:

"Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Engeller karşısında asla pes etmeyin, aksine onları aşmak için daha da çok çalışın. Bilin ki; sizler dünyanın iyiliği için Türkiye'yi temsil edecek insanlarsınız. Yaratıcılığınızı kullanın, yenilikçi fikirler üretin, kendinize inanın ve gayrete sarılın. Bunu yapmaya mecburuz."

Filistin'de yaşam ve eğitim hakları elinden alınan öğrenciler bulunduğuna işaret eden Sarıbıyık, İsrail'in zulmünü en güçlü şekilde lanetlediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

Filistin, Sakarya, Rektör, Dünya, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ Mezunları Diplomalarını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 21:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ Mezunları Diplomalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement