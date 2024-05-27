SUBÜ Öğrencileri Farkındalık Çalışması Yaptı - Son Dakika
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SUBÜ Öğrencileri Farkındalık Çalışması Yaptı

SUBÜ Öğrencileri Farkındalık Çalışması Yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, özel bireylerle kek ve kurabiye yaparak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. SUBÜ'nün düzenlediği etkinlikte, öğrenciler birlikte atölye çalışması yaparken, çay saati de düzenlendi. Etkinlik sonunda öğrencilerin yaptığı dekoratif tabak, yüksekokula hediye edildi. Ayrıca, SUBÜ Hendek MYO öğrencilerine yangın eğitimi verildi ve SUBÜ Kitap Topluluğu öğrencileri Adapazarı Murtaza Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklara kitap bağışında bulundu.

27.05.2024 14:45
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, farkındalık çalışması kapsamında özel bireylerle kek ve kurabiye yaptı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, özel birey ve aile farkındalığının artırılması amacıyla Kariyer Zirvesi 24 kapsamında "Tatlı Atıştırmalıklar Atölyesi ile Farkındalık" başlıklı Gelecek Atölyeleri etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ile Sakarya Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi öğrencileri, birlikte kek ve kurabiye yaptı.

Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arzu Özel Yılmazcan'ın desteklediği, Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Evrim Karaca ve Öğretim Görevlisi Onur Tugay'ın organize ettiği etkinlikte, çay saati de gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda merkez öğrencilerinin yaptığı dekoratif tabak, günün anısına yüksekokula hediye edildi.

SUBÜ'lü öğrencilere yangın eğitimi

SUBÜ Hendek MYO öğrencilerine, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi.

Okul müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, eğitimin akademik ve idari personel ile öğrencilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmaları için düzenlendiğini belirterek, "Bunun için üniversitemizin Sivil Savunma Birimi'ne teşekkür ediyorum. Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı Eğitmeni Mehmet Enes Sezen'e de tatbikatı başarıyla gerçekleştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bizler tedbirimizi almak için gerekenleri yapmakla mükellefiz. Allah her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

SUBÜ öğrencilerinden kitap bağışı

SUBÜ Kitap Topluluğu öğrencileri, Adapazarı Murtaza Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklara kitap bağışında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda öğrencilere okumanın sevdirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında öğrencilerle buluşan topluluk üyeleri, çocuklara kitap hediye etti, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Açıklamada, "Öğrenci topluluklarımız, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle bu dönem de her yaştan insana dokundu. Önümüzdeki dönemlerde de topluluklarımızın çok güçlü şekilde sahada yer alacağına inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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