SUBÜ Sapanca Turizm MYO'da öğrencilere suşi ve yiyecek içecek servis teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika
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SUBÜ Sapanca Turizm MYO'da öğrencilere suşi ve yiyecek içecek servis teknikleri eğitimi verildi

SUBÜ Sapanca Turizm MYO\'da öğrencilere suşi ve yiyecek içecek servis teknikleri eğitimi verildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine 'Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri' eğitimi verildi. Eğitimde, şefler suşinin yapım aşamalarını anlattı ve sunumlar yapıldı. Ayrıca, Uzak Doğu mutfağına ilişkin teorik bilgiler aktarıldı. Eğitim, katılım sertifikalarının takdimi ile son buldu.

30.05.2024 17:53
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı öğrencilerine yönelik "Suşi ve Yiyecek İçecek Servis Teknikleri" eğitimi verildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ayrıca Uzak Doğu mutfağına ilişkin teorik bilgiler aktarıldığı eğitim, şef Hakan Korkmaz, Yaren Demir ve Rıza Yıldız, Almanya Berlin Gastro Kulth'tan şef Mahmut Atınız ve Safa Subay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Staj dönemine ve mezuniyete hazırlanan öğrencilerin katıldığı eğitimde, şefler suşinin yapım aşamalarını en ince ayrıntısına kadar anlattı ve sunumlar hazırlanarak tadımlar yapıldı.

Almanya'da mesleğini icra eden şef Mahmut Atınız, öğrencilere kişisel gelişim ve Avrupa'daki restoranların işleyişiyle mutfak kültürlerine ilişkin bilgi verdi.

Şef Hakan Korkmaz, yerel ve Uzak Doğu mutfağını anlattı.

Safa Subay da yiyecek ve içecek servis tekniklerinden bahsederek, mutfak ve servis arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

Eğitim, Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema'nın teşekkür konuşması ve katılım sertifikalarının takdimi ile son buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Turizm MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk, eğitime verdiği destek için katılımcılara teşekkür etti.

Bu tür özel eğitimlerin öğrencilerin farkındalık ve çeşitliliğini artırdığını ve onların mesleğe bakış açısını değiştirerek kişisel gelişimlerine fayda sağladığını ifade eden Öztürk, ayrıca sektör paydaşları ile öğrencilerini bir araya getirmeye ve sektöre katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SUBÜ Sapanca Turizm MYO'da öğrencilere suşi ve yiyecek içecek servis teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUBÜ Sapanca Turizm MYO'da öğrencilere suşi ve yiyecek içecek servis teknikleri eğitimi verildi - Son Dakika
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