Suç İçerikli Paylaşım Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Sosyal medyada suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, Sancaktepe'de gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Ahmet Minguzzi'nin katili hapisten çıktıktan sonra kulağının arkasına uyuşturucu koyup paylaşacak cesareti nereden buluyor" başlığıyla yapılan paylaşımdaki içeriğe ilişkin inceleme yapıldı.
İncelemelerde, söz konusu videoda yer alan kişinin M.A.D. (19) olduğu belirlendi.
Şüpheli, Sancaktepe'de ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
