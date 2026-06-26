Suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

26.06.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 87 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişiyi yakaladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 34'ü İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova'da faaliyet gösterdiği, elebaşılığını ceza infaz kurumunda bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan "Yıldıray" lakaplı S.Ö'nün yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Karacellatlar) ismini kullanan yeni nesil silahlı suç örgütünün alan hakimiyetini sağlamak amacıyla başkaca suç örgütleriyle hem organik temas hem de saha mücadelesi içine girdiği, ana gelir kaynakları olarak yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla da 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 1 silahla kasten yaralama, 22 yağma-yağmaya teşebbüs ve bu suçlarla birlikte 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 7 örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit, 3 uyuşturucu ticareti, 4 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 2 yakarak nitelikli mala zarar verme olmak üzere toplamda 48 suç eyleminin faili oldukları tespit edilmiştir."

İstanbul Esenyurt'ta 24 Haziran'da söz konusu silahlı suç örgütü adına örgüt mensubu 2 şüpheli tarafından, arabasına binmekte olan başka bir suç örgütü üyesinin öldürüldüğünün belirlendiği açıklamada, gerçekleştirilen kasten öldürme eyleminin her iki silahlı suç örgütü arasında süren karşılıklı mücadeleden kaynaklandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda örgüt eylemlerinde yer aldığı, örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 87 zanlı hakkında İstanbul'da 14 ilçede, Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ile Adana'da belirlenen adreslerde arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada, şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Karanlık yolda feci ölüm Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi Karanlık yolda feci ölüm! Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da gece yarısı esrarengiz görüntü İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

10:48
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı
10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 11:00:34. #7.12#
SON DAKİKA: Suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.