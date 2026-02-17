Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Arabuluculuk Kulübü tarafından, "Suça Sürüklenen Çocuklar" paneli düzenlendi.

AYBÜ Milli İrade Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışın ardından panel, Dr. Öğr. Üyesi Emre İkbal Açıkgöz moderatörlüğünde "Ceza Hukuku" oturumuyla devam etti.

Panelde konuşan emekli hakim Gökten Koçoğlu, Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 31. Maddesi'nin uygulamalarını anlatarak, suça sürüklenen çocuklar bakımından ceza arttırımından önce çocuk hukukunun temeline inilerek "çocuk için ne yapılırsa neler değişebilir?" sorusunun cevabıyla ilerlemek gerektiğini ifade etti.

Konuşmacı avukat Taha Yasin Caner ise Çocuk Koruma Kanunuyla gelen yaklaşımla birlikte, çocukların yüksek menfaati gözetilerek "suça sürüklenen çocuk" kavramının kullanıldığını belirtti.

Bu durumun suç işleyen çocuğa hiçbir tepki verilemeyeceği anlamına gelmediğini dile getiren Caner, şöyle konuştu:

"Çocuğu suça sürükleyen faktörleri tespit edip, çocuğu bu faktörlerden uzak tutmak ve suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmesini engellemeye yönelik tedbirler öngörülmekte. Her ne kadar uluslararası hukukta da çocuğun yüksek menfaati gözetilse de maalesef ülkemizde yaşanan son olaylar bu menfaatlerin sorgulanmasına sebebiyet veriyor. Ben, işlenen suçların tiplerine göre ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"İnfaz Hukuku" oturumuyla devam eden panele, aralarında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör ve infaz savcısı Ercan Başaran'ın da bulunduğu konuşmacılar katıldı."

Çocuklara yönelik cezalar caydırıcı değil

Panelin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ceza hukuku uzmanı avukat Taha Yasin Caner, Ceza Muhakemesi Hukuku'nda normal, yetişkin bir bireyin şüpheli veya sanık olarak ifade edildiğini ancak çocuklarda lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi gözetilerek "suça sürüklenen çocuk" kavramının kullanıldığını belirtti.

Çocuklara verilen cezaların caydırıcı nitelikte olmadığını dile getiren Caner, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşanan son olaylar özellikle Minguzzi olayıyla beraber çocuklara yönelik cezaların çok da caydırıcı olmadığını gözler önüne serdi. Bu sebeple hayata karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi ağır suçlarda TCK'nın 31. Maddesi'nde belirtilen 'yaşı küçük olması' hususunun kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede suçlardaki caydırıcılık artsın ve suç işleme oranları bu vesileyle azalsın."