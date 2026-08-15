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Suçluların Peşindeyiz

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Bakan Çiftçi, suç çeteleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı, yakalanan şüpheli adalete teslim edilecek.

'İNLERİNDEN ÇIKARIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheliye ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur. İster ülkemizin içinde isterse dünyanın bir ucunda olsun; organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizin huzuruna kasteden kanun tanımaz suç şebekesi üyelerini, saklandıkları inlerinden çıkarıp mutlaka adalete teslim edeceğiz. Son olarak Azerbaycan'da kıskıvrak yakalanarak Türk adaletine teslim edilen çapulcu, bu sarsılmaz irademizin en net göstergesidir. Bu başarılı sınır ötesi operasyonun gerçekleşmesinde katkı veren başta kahraman Emniyet mensuplarımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız ile desteklerini esirgemeyen Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin huzuru için durmadan, yorulmadan, taviz vermeden mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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