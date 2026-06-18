Suçsuzluğu Kanıtlanan Mahkum 2,5 Milyon Avro Tazminat Alacak - Son Dakika
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Suçsuzluğu Kanıtlanan Mahkum 2,5 Milyon Avro Tazminat Alacak

18.06.2026 17:18
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İspanya'da haksız yere 15 yıl yatan Fas vatandaşı Tommouchi'ye 2,5 milyon avro tazminat kararı verildi.

İspanya'da cinsel saldırı suçlamasıyla hüküm giyerek 15 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu ortaya çıkan Fas vatandaşı, devletten 2,5 milyon avro tazminat alacak.

İspanya Yüksek Mahkemesi, farklı cinsel saldırı vakalarına karıştığı sanılarak 15 yıl hapis yatan Fas vatandaşı Ahmed Tommouchi'ye İspanya devletinin 2,5 milyon avro tazminat ödemesine karar verdi.

Tommouchi, Katalonya bölgesinde 1991'de meydana gelen bir dizi cinsel saldırı suçlamasından toplam 24 yıl hüküm giymişti.

Cezasının yarısından fazlasını çektikten sonra 18 Eylül 2006'da şartlı tahliye edilen Tommouchi, haksız yere cezaevinde kaldığını savunarak tazminat almak için Adalet Bakanlığına yaptığı ilk başvuru reddedilse de daha sonra gittiği temyizde kazandı.

Uzman raporları ile suçsuzluğu kabul edilen Fas vatandaşı Tommouchi'ye İspanya devleti 2,5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İspanya, Mahkum, Güncel, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suçsuzluğu Kanıtlanan Mahkum 2,5 Milyon Avro Tazminat Alacak - Son Dakika

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