Sudan, ABD'nin ordu açıklamasına karşı çıkıp Washington'a diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sudan, ABD'nin ordu açıklamasına karşı çıkıp Washington'a diyalog çağrısı yaptı

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Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Sudan ordusunun ülkeyi temsil etmediği yönündeki açıklamasına karşı çıktı. Bakanlık Washington'a Sudan hükümetiyle olumlu ilişkiler çağrısı yapıp barış için egemenlik ve meşru ulusal kurumlara saygı istedi.

Sudan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığının, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi temsil etmediğine yönelik açıklamasını reddetti.

Ülkenin yerel medyasında yer alan haberlere göre, Sudan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Sudan hükümetiyle olumlu ilişkiler kurma çağrısında bulundu.

ABD'nin Sudan'da "meşru ve anayasal bir yönetim" olmadığına ilişkin ifadelerine tepki gösterilen açıklamada, herhangi bir barış girişiminin başarılı ve kalıcı olabilmesi için Sudan'ın egemenliğine, birliğine, toprak bütünlüğüne ve meşru ulusal kurumlarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, savaşın devam etmesine yol açan nedenlerin de dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılarak "olumsuz dış müdahalelerin" çatışmanın sürmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Siyasi görüşmelerin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) savaş sırasında elde ettiği kazanımları meşrulaştırmaması ve ordu ile HDK'nin eşit taraflar olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Tommy Pigott, salı günü yaptığı açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK'nin ve tarafların liderlerinin Sudan'da 'meşru, anayasal bir yönetimi" temsil etmediğini söylemişti.

Pigott, iki tarafın da bugüne kadar acil ateşkese yönelik ciddi bir taahhütte bulunmadığını belirterek Washington'ın Sudan'da barış için ciddi bir ortak olacak herkesle çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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