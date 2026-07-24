Sudan, ABD'ye Kimyasal Silah İddiaları İçin Uzman Göndermesini Teklif Etti

Sudan yönetimi, ABD'nin, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmalarda kimyasal silah kullandığı iddialarını yerinde incelemek üzere uzman gönderilmesi teklifini yanıtsız bıraktığını savundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetiminin Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının taraflar arasında bir yılı aşkın süredir yürütülen temasları görmezden gelmesinin şaşkınlıkla karşılandığı belirtilerek, Washington yönetiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin iddialarıyla ilgili fiziki veya teknik kanıt sunmadığı öne sürüldü.

Sudan yönetiminin, ortak mekanizma aracılığıyla ABD'li uzmanların saha araştırması ve doğrudan inceleme yapmak üzere ülkeye gönderilmesini önerdiği ancak ABD tarafının çağrılara yanıt vermediği kaydedildi.

Uzmanların Sudan'a gönderilmesinin iddiaların araştırılması için "en nesnel yöntem" olacağı savunulan açıklamada, ABD'nin kanıtlanmamış iddialara dayanarak ve uluslararası anlaşmalardaki usulleri izlemeden tek taraflı yaptırım uyguladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların hukuki veya teknik gerekçelerden ziyade siyasi amaçlarla uygulandığı iddia edildi.

ABD, Sudan hükümetinin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar nedeniyle 27 Haziran 2025'te silah satışı, askeri finansman ve bazı hassas ürünlerin ihracatını kapsayan yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ise mayısta iddiaları araştırmak üzere ulusal komite kurmuştu.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten bu yana sürüyor.