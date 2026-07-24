Sudan, ABD'ye Kimyasal Silah İddiaları İçin Uzman Göndermesini Teklif Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan, ABD'ye Kimyasal Silah İddiaları İçin Uzman Göndermesini Teklif Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan yönetimi, ABD'nin kimyasal silah iddialarını incelemek için uzman göndermesini yanıtlamadığını belirtti.

Sudan yönetimi, ABD'nin, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmalarda kimyasal silah kullandığı iddialarını yerinde incelemek üzere uzman gönderilmesi teklifini yanıtsız bıraktığını savundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetiminin Sudan ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının taraflar arasında bir yılı aşkın süredir yürütülen temasları görmezden gelmesinin şaşkınlıkla karşılandığı belirtilerek, Washington yönetiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin iddialarıyla ilgili fiziki veya teknik kanıt sunmadığı öne sürüldü.

Sudan yönetiminin, ortak mekanizma aracılığıyla ABD'li uzmanların saha araştırması ve doğrudan inceleme yapmak üzere ülkeye gönderilmesini önerdiği ancak ABD tarafının çağrılara yanıt vermediği kaydedildi.

Uzmanların Sudan'a gönderilmesinin iddiaların araştırılması için "en nesnel yöntem" olacağı savunulan açıklamada, ABD'nin kanıtlanmamış iddialara dayanarak ve uluslararası anlaşmalardaki usulleri izlemeden tek taraflı yaptırım uyguladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların hukuki veya teknik gerekçelerden ziyade siyasi amaçlarla uygulandığı iddia edildi.

ABD, Sudan hükümetinin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar nedeniyle 27 Haziran 2025'te silah satışı, askeri finansman ve bazı hassas ürünlerin ihracatını kapsayan yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ise mayısta iddiaları araştırmak üzere ulusal komite kurmuştu.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten bu yana sürüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan, ABD'ye Kimyasal Silah İddiaları İçin Uzman Göndermesini Teklif Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:05:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sudan, ABD'ye Kimyasal Silah İddiaları İçin Uzman Göndermesini Teklif Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.