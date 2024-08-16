Sudan, Adre Sınır Kapısı'nı üç ay süreyle açma kararı aldı - Son Dakika
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Sudan, Adre Sınır Kapısı'nı üç ay süreyle açma kararı aldı

Sudan'ın Port Sudan şehri, Çad ile sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nı ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardımın girişine izin vermek amacıyla üç ay süreyle açma kararı aldı. ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi de bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

16.08.2024 01:46
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PORT Sudan, Çad ile sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nın "ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardımın girişine izin vermek için" üç ay süreyle açılmasına karar verdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Abdulfettah el-Burhan başkanlığında toplanıldı.

Toplantıda, "Savaştan etkilenen vatandaşlara insani yardımın ulaşmasını sağlamak amacıyla Adre Sınır Kapısı'nın 3 ay süreyle" açılmasına karar verildi.

Öte yandan ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, yaptığı açıklamada, Sudan ordusunun Adre Sınır Kapısı'nı açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu kararın, hayatları kurtarmak ve kıtlığın yayılmasını önlemek için kritik bir adım olduğunu belirten Perriello, "Önümüzdeki günlerde ilk konvoyların geçişini görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan hükümeti, 25 Temmuz'da Adre Sınır Kapısı'nın, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından silah tedarikinde kullanıldığı gerekçesiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise 30 Temmuz'da, Sudanlı yetkililere, insani yardım kamyonlarının ülkenin batısındaki Darfur bölgesine girişini kolaylaştırmak için sınır kapısını açma çağrısında bulundu.

Beş eyaletten oluşan Darfur Bölgesi'nin 4'ünü kontrol eden HDK, ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan, Adre Sınır Kapısı'nı üç ay süreyle açma kararı aldı - Son Dakika

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