Sudan, BMGK'dan HDK'ye Yönelik Savaş Suçları İçin Yardım İstedi - Son Dakika
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Sudan, BMGK'dan HDK'ye Yönelik Savaş Suçları İçin Yardım İstedi

15.06.2026 13:15
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Sudan hükümeti, HDK'nin Darfur'daki savaş suçları ve işkenceleri için BM'den yardım talep etti.

Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Darfur bölgesinde işlediği savaş suçları ve hapishanelerde alıkoyduğu kişilere yönelik ağır işkence iddialarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) devreye girmesini istedi.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, HDK'nin kontrolündeki Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'da bulunan Dakreis Hapishanesi ile Kuzey Darfur'un merkezi El-Faşir'deki Şalla Hapishanesi'nde sistematik işkence, kötü muamele ve yargısız infazlar gerçekleştirildiğinin belgelendiği belirtildi.

HDK'nin Darfur bölgesindeki hapishanelerde ağır insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işlemekle suçlandığı belgede, Dakreis Hapishanesi'nde yaklaşık 19 bin 800, Şalla Hapishanesi'nde ise 1300'den fazla kişinin tutulduğu aktarıldı.

Belgede, "Aralarında 113 çocuğun da bulunduğu tutuklulara elektrik işkencesi uygulandı, yaralı ve savunmasız mahkumlar infaz edildi, kolera hastaları tedaviden mahrum bırakılarak ölüme terk edildi." ifadesi kullanıldı.

"Yüzlerce sivil, ailelerinden kişi başına 17 bin dolara kadar fidye talep edilerek alıkonuldu." iddiasının yer aldığı belgede, ödeme yapamayanların ağır işkenceye maruz bırakıldığı belirtildi.

Kolombiya ve Sırbistan vatandaşı bazı sağlık çalışanlarının Dakreis Hapishanesi'ndeki sağlık tesislerinde görev yaptığı ve bazı tutukluların organlarının zorla alınarak organ ticareti faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen belgede, "Organları alınan mağdurlar, daha sonra suçun izlerini gizlemek amacıyla hapishane içerisindeki toplu mezarlara gömüldü." iddiasına yer verildi.

Sudan yönetimi, söz konusu uygulamaların münferit ihlaller değil, "sistematik bir yok etme mekanizması" niteliği taşıdığını belirterek, uluslararası toplumu HDK'nin işlediği suçlara karşı sessiz kalmakla eleştirdi.

BMGK'yi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini, Uluslararası Kızılhaç Komitesini, ilgili BM insan hakları mekanizmalarını ve tüm yetkili uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağıran Sudan yönetimi, tutuklulara ve savaş esirlerine karşı işlenen istismarların en güçlü şekilde kınanmasını istedi.

Sudan yönetimi, BMGK'den, HDK kontrolündeki tüm gözaltı merkezlerine derhal ve engelsiz erişimin yanı sıra alıkonulanların serbest bırakılmasını istemesini, ayrıca işkence, yargısız infazlar, organ kaçakçılığı ve diğer ciddi uluslararası hukuk ihlalleri iddialarını soruşturup tüm failleri sorumlu tutmasını talep etti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan, BMGK'dan HDK'ye Yönelik Savaş Suçları İçin Yardım İstedi - Son Dakika

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