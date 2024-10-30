Sudan'da 14 Milyon Kişi Yerinden Edildi

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HARTUM, 30 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da devam eden çatışmaların başlangıcından bu yana 14 milyondan fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope Salı günü yaptığı açıklamada, "Ülke içinde yerlerinden edilen insanların sayısı 11 milyona ulaştı. Bu sayı sadece Eylül ayından bu yana 200.000 artış gösterdi" dedi.

Pope, "3,1 milyon kişi de çatışmalar yüzünden ülke sınırlarını geçmek zorunda kaldı. Toplamda Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yerlerinden edilmiş durumda" diye ekledi.

Sudan'daki durumun "felaket boyutunda" olduğunu vurgulayan Pope, "çekilen acıların her geçen gün arttığını" ve "neredeyse 25 milyon kişinin yardıma muhtaç durumda bulunduğunu" kaydetti.

Bu yerlerinden edilme krizinin maliyetine de dikkat çeken Pope, "Sudan'daki silahların susması" çağrısında bulundu.

15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşan şiddetli çatışmalar Sudan'da yıkıma yol açmış durumda. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından 14 Ekim'de yayımlanan bir rapora göre çatışmalarda 24.850'den fazla kişi hayatını kaybetti.