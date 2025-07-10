Sudan'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Zorlaştırıyor

HARTUM, 10 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'da serinlemek için gölgede dinlenen insanlar, 8 Temmuz 2025.

Ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, halihazırda sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve su kıtlığıyla mücadele eden bölge halkının günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Port Sudan kırsalındaki bir göçmen kampında öğle saatlerinde termometreler 45 dereceyi gösterdi. (Fotoğraf: Fayez Elzaki/Xinhua)