Sudan'da Bakanlıkta Değişiklik

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Dışişleri, Kültür ve Enformasyon, Ticaret ve Tedarik ile Din İşleri ve Vakıflar bakanlıklarında değişiklik yaptı.

Egemenlik konseyinden yapılan açıklamalara göre Burhan, Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad'ı görevden alarak yerine Büyükelçi Ali Yusuf Ahmed eş-Şerif'i atadı.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Graham Abdülkadir'i de görevden alan Burhan, bu göreve Halid Ali el-İaysir'i getirdi.

Ayrıca Ticaret ve Tedarik Bakanlığına Ömer Ahmed Muhammed Ali Banfer atandı.

Usame Hasan Muhammed'i Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı görevinden alan Burhan, Ömer Bahit Muhammed Adem'i bu göreve getirdi.