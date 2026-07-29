Sudan'da Barış ve Türkiye'nin Rolü

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/TUĞBA ALTUN - Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Sudan'da barışa yaklaşıldığını ve bu barış ortamının Türkiye ile işbirliklerine zemin hazırlayacağını belirterek "Türkiye, Sudan'ın stratejik müttefikidir." dedi.

Salim, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının temel atma töreninde AA muhabirine konuştu.

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), yasalar uyarınca "terörist bir milis örgütü" olarak sınıflandırıldığını söyleyen Salim, "Dolayısıyla bir teröristle müzakere yapılmaz. Ayrıca şu anda HDK ile savaşanların çoğu paralı asker. Kendi topraklarımda bir paralı askerle müzakere etmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla müzakere söz konusu değil." diye konuştu.

Salim, geçen yıl 22 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine "çok samimi ve açık bir girişim" sunduklarını belirterek "Bu girişim, Sudan hükümetinin bu milis grubuyla başa çıkma konusundaki vizyonunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudan'daki barış sürecine yönelik bütüncül yaklaşım hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Salim, şunları kaydetti:

"Sahadaki birliklerimizin bu ilerleyişiyle, Sudan'da barışa bir adım daha yaklaştık. Bu da Sudan'ın yeniden inşasında daha fazla stratejik işbirliği için zemin hazırlayacaktır. Dolayısıyla farklı alanlardaki Türk şirketlerinin teknolojisi ve deneyimi, Sudan'ın yeniden inşasının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Türkiye, Sudan'ın stratejik müttefikidir."