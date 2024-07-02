Sudan'da Hava Saldırısında 9 Çocuk Hayatını Kaybetti

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HARTUM, 2 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 9 çocuk hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

El Faşir'deki yerel direniş komitesi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının El Ticaniye mahallesinde bulunan El Hicre Camii'ne attığı füzeler 9 çocuğun ölümüne ve 11 kişinin de yaralanmasına neden oldu" dedi.

Öte yandan Sudan Tribune haber sitesi, hedef alınan bölgede yerinden edilen insanlara yiyecek sağlayan gönüllü bir aşevi bulunduğunu bildirdi.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bu iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

10 Mayıs'tan bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı El Faşir kenti, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten itibaren devam eden geniş çaplı çatışmaların son tırmanma noktası oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) geçen ay açıkladığı tahminlere göre, çatışmalarda şu ana kadar 16.650 kişi hayatını kaybetti. BM Uluslararası Göç Örgütü ise Haziran ayı başında ülkede en az 7,3 milyon kişinin mevcut çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini tahmin ediyor.