Sudan'da HDK Komutanı Orduya Katıldı - Son Dakika
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Sudan'da HDK Komutanı Orduya Katıldı

Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Ebu Akile Keykel, Sudan ordusuna katıldı; çatışmalar sürüyor.

20.10.2024 17:47
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PORT Sudan'da 18 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) üst düzey isimlerinden, Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in orduya katıldığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Bugün isyancıların (HDK) saflarından ayrılarak (HDK Komutanı Muhammed Hamdan) Dagalu terörist milislerinin komutanlarından Ebu Akile Keykel ve beraberindeki büyük bir grup, hakkın ve vatanın tarafını seçti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Terörist milislerinin iddialarının yalan olduğunu anlayan bu grup, ülkenin topraklarını, insanlarını ve varlıklarını yok etmeye yönelik uluslararası ve bölgesel güçlerin planını hayata geçirmek için sadece ucuz araçlar olduklarını anladı." görüşü paylaşıldı.

Silahlı Kuvvetlerin, atılan bu "cesur adımı" memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, kapılarının milletten yana olan herkese açık kalacağını teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın, HDK'den orduya katılanlara yönelik af kararı hatırlatıldı.

HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Keykel'in teslim olması sonrasında eyaletin Tembul bölgesinin HDK'den ordunun kontrolüne geçtiği ileri sürüldü.

Öte yandan X ve Facebook sosyal medya platformlarında, HDK ve komutanı Dagalu'nun resmi sayfaları kapatıldı.

Sudan Ordusu, 26 Eylül'de başkent Hartum başta olmak üzere farklı noktalarda HDK'ye yönelik büyük bir operasyon başlatmıştı.

Başkentin kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmı ordunun eline geçmişti.

Ayrıca ordu, ülkenin güneyinde Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik konuma sahip Cebel Moya bölgesinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydır devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da HDK Komutanı Orduya Katıldı - Son Dakika

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