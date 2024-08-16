Sudan'da HDK'nin bombardımanında 5 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Güncel

PORT Sudan'ın orta kesimindeki Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi Ubeyd'de, 16 aydır orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bombardımanında 5 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, HDK'nin, Kuzey Kurdufan'ın merkezi Ubeyd'de, şehir pazarı, bir bakanlık binası ve bir liseye "rastgele bombardıman" yaptığı ifade edildi.

Bombardımanda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu katliamın, Sudan'da barışa ilişkin Cenevre müzakerelerinin insani durumu iyileştireceğine ve savaşın durdurulmasına katkıda bulunacağına dair tüm umutları yok ettiği vurgulandı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da "Yeni bir insani felakette HDK'nin, Ubeyd pazarının ortasında birçok silahı rastgele ateşlemesi, can kayıplarına ve yaralanmalara neden oldu. Şehirdeki Ubeyd Eğitim Hastanesi ve Daman Hastanesinin kaza bölümleri doldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "uluslararası norm ve yasaların ihlali" olduğu belirtilen saldırı kınandı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken, HDK'nin batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.