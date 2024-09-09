Sinnar'da Bombardıman: 21 Sivil Öldü - Son Dakika
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Sinnar'da Bombardıman: 21 Sivil Öldü

Sudan'ın Sinnar eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen topçu bombardımanında 21 sivil hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Sudan Doktorlar Ağı, silahsız sivillerin arasında büyük kayıplara yol açan bu katliamı kınadı.

09.09.2024 10:17
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PORT Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) pazar yerine düzenlediği topçu bombardımanında 21 sivilin yaşamını yitirdiği ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, HDK'nin Sinnar'da vatandaşların pazarlarda toplandığı noktaları hedef alarak sivillere karşı gerçekleştirdiği ve silahsız sivillerin arasında büyük kayıplara yol açan katliamı kınadığı belirtildi.

Açıklamada HDK'nin topçu bombardımanında 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde Sinnar'daki hastanelerin dolduğu bilgisi verilerek, kan bağışı için çağrı yapıldı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler ile ABD'nin Cenevre'de başlattığı süreç sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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