Sudan'da HDK Saldırısı: 46 Kişi Hayatını Kaybetti

PORT Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin güneyindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Vad Hamid köyüne düzenlediği saldırıda 5'i kadın 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, HDK'nin Vad Hamid köyüne saldırı düzenlediği ve saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin toplu mezarlara defnedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu vahşi katliam, HDK'nin sivillere yönelik süregelen ağır ihlaller zincirinin bir halkasıdır. Sudan genelinde masum ve silahsız halkı hedef alan sistematik bir şiddet ve terör politikasının devamıdır." ifadesi yer aldı.

Doktorlar Ağı'nın saldırıyı "en sert ifadelerle" kınadığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma sivillerin korunması için acil harekete geçme ve HDK liderliğine yönelik caydırıcı yaptırımlar uygulama çağrısı yapıldı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken HDK, ülkenin batısına yönelmişti.