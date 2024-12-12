Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Bombardımanı: 15 Ölü

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HARTUM, 12 Aralık (Xinhua) -- Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF), Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'in güneyindeki bir göçmen kampına ve bir pazara düzenlediği topçu saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Hatir çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 15 kişi öldü ve 64 kişi yaralandı, RSF milislerinin Zemzem kampı ile hayvan pazarına yönelik bombardımanı ise halen devam ediyor" dedi. Hatir, kayıpların çoğunun çocuk ve kadın olduğunu da sözlerine ekledi.

El Faşir'deki yerel sivil toplum kuruluşu Direniş Komiteleri Koordinasyonu yaptığı açıklamada, RSF'nin pazara ve Zemzem kampına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve 15 kişinin öldüğünü doğruladı.

Bir görgü tanığı çarşamba günü yerel saatle 06.00'da gerçekleşen bombardımanı, RSF'nin El Faşir'i kuşatmaya başladığı 10 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen "en şiddetli" bombardıman olarak tanımladı.

Görgü tanığı, "Yaklaşık altı top mermisi yerinden edilmiş insanlarla dolu Zemzem kampının ortasına, diğer dördü ise El Faşer'in güneyindeki hayvan pazarına düştü" dedi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken ve 14 milyondan fazla insan yerinden edildi.