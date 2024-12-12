Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Bombardımanı: 15 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Bombardımanı: 15 Ölü

Kuzey Darfur'da RSF'nin yaptığı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

12.12.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HARTUM, 12 Aralık (Xinhua) -- Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF), Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'in güneyindeki bir göçmen kampına ve bir pazara düzenlediği topçu saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Hatir çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 15 kişi öldü ve 64 kişi yaralandı, RSF milislerinin Zemzem kampı ile hayvan pazarına yönelik bombardımanı ise halen devam ediyor" dedi. Hatir, kayıpların çoğunun çocuk ve kadın olduğunu da sözlerine ekledi.

El Faşir'deki yerel sivil toplum kuruluşu Direniş Komiteleri Koordinasyonu yaptığı açıklamada, RSF'nin pazara ve Zemzem kampına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve 15 kişinin öldüğünü doğruladı.

Bir görgü tanığı çarşamba günü yerel saatle 06.00'da gerçekleşen bombardımanı, RSF'nin El Faşir'i kuşatmaya başladığı 10 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen "en şiddetli" bombardıman olarak tanımladı.

Görgü tanığı, "Yaklaşık altı top mermisi yerinden edilmiş insanlarla dolu Zemzem kampının ortasına, diğer dördü ise El Faşer'in güneyindeki hayvan pazarına düştü" dedi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken ve 14 milyondan fazla insan yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Göçmenler, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Bombardımanı: 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Bombardımanı: 15 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.