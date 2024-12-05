Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Katliam

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HARTUM, 5 Aralık (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde bir bölgeye düzenlediği saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti.

Sudan'ın Darfur Valisi Minni Arko Minnawi çarşamba günü Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Hızlı Destek Kuvvetleri, El Faşir'in güneyindeki Ebu Zeriga bölgesinde bir katliam gerçekleştirerek 20 sivili öldürdü ve 20 kişiyi de yaraladı" dedi.

Saldırının salı günü gerçekleştiğini söyleyen Minnawi, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, işlenen suçları belgelemek ve failleri adalete teslim etmek üzere uluslararası soruşturma ekipleri göndermeye çağırdı.

Minnawi, ayrıca yardım kuruluşlarını, bölgede insani krizin derinleştiği bu dönemde etkilenen nüfusa daha fazla yardım sağlamaya çağırdı.

Sivil toplum kuruluşu Sudanlı Doktorlar Ağı ise saldırıda 21 sivilin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

El Faşir'de 10 Mayıs'tan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla kişi yerinden edildi.