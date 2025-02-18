Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Katliam - Son Dakika
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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Katliam

Beyaz Nil'de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin saldırılarında 433 sivil hayatını kaybetti.

18.02.2025 19:00
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HARTUM, 18 Şubat (Xinhua) -- Sudan hükümeti, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin geçtiğimiz birkaç gün içinde Beyaz Nil eyaletindeki köylere düzenlediği saldırılarda 433 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, "Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri milisleri aldığı ezici yenilginin farkına varıp silahlı kuvvetlerle savaşamayacağını anladığı için köylerde ve küçük kasabalarda silahsız sivillere karşı yine her zamanki intikam yöntemine başvurdu" denildi.

Bakanlık, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde milisler Beyaz Nil eyaletinde Kutayna bölgesi civarındaki köylerde korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Bu katliamın yol açtığı can kaybı, bebekler de dahil olmak üzere an itibarıyla 433 kişiye ulaşmış durumda" diye ekledi.

Uluslararası toplumu Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sivillere yönelik suçlarına karşı sağlam bir duruş sergilemeye çağıran açıklamada, "Bu katliam, milislerin savaşının tüm Sudan halkına karşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hızlı Destek Kuvvetleri henüz saldırılarla ilgili yorum yapmazken, Sudan Acil Durum Avukatları adlı sivil toplum kuruluşu, son 3 gün içinde Hartum'un yaklaşık 100 km güneyinde bulunan Kutayna yakınlarındaki El-Kadaris, El-Khalwat ve Wad Bilal adlı 3 köyde çok sayıda saldırı yaşandığını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşunun açıklamasında, "Bu saldırılar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına ve kaybolmasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Sudan, Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 29.680'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Katliam - Son Dakika

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