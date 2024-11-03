Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırıları: 18 Ölü

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PORT SUDAN, 3 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin cumartesi günü Bardik ile çevresindeki köylere düzenlediği saldırıda 15 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kuzey Darfur eyaleti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Khatir Xinhua'ya yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti El Faşir'deki Suudi Hastanesi'ne düzenlenen topçu saldırısında 3 kişinin öldüğünü söyledi. Hastanedeki sağlık personeli ise yara almadan kurtuldu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki şiddetli çatışmalar, 10 Mayıs'tan bu yana El Faşir'de devam ediyor. Şehir, aralarında ülke içinde yerinden edilmiş 800.000 kişinin de bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor ve çatışmalardan ciddi şekilde etkileniyor.

Uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre, Sudan'da Nisan 2023 ortalarında başlayan çatışmalar, şu ana kadar 24.850'den fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı.