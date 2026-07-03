Sudan'da İnsan Hakları Felaketi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'de 6-28 Haziran'da en az 45 sivilin öldürüldüğünün belgelendiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Cenevre'de düzenlenen İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, El Ubeyd'de yeni bir insan hakları felaketinin yaşandığını belirtti.

Sivillerin yaklaşık 18 aydır kuşatma benzeri koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Türk, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında kentin çevresinde süren çatışmalar nedeniyle halkın aralıksız insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Türk, BM İnsan Hakları Ofisinin 6-28 Haziran'da El Ubeyd ve çevresinde düzenlenen 15 İHA saldırısını belgelediğini aktararak, bu saldırılarda en az 45 sivilin yaşamını yitirdiğini, 41 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda gerçek can kaybı sayısının daha yüksek olabileceğini kaydeden Türk, kentte "insan hakları felaketinin" yaşandığı uyarısında bulundu.

Türk, Kordofan bölgesinde hem Sudan ordusu hem de HDK tarafından kullanılan İHA'ların pazar yerleri, okullar, akaryakıt istasyonları, su altyapısı ve sivil araçları hedef aldığını, son haftalarda El Ubeyd ile Er Rahad'da 13 akaryakıt istasyonunun zarar gördüğünü, bunun da yakıt krizini ağırlaştırdığını kaydetti.

Volker Türk, ayrıca Kordofan bölgesinde yerinden edilen sivillerin kullandığı güzergahlarda yargısız infaz, kaçırma, işkence ve kötü muamele, cinsel şiddet ile yağma vakalarının belgelendiğini bildirdi.

Uluslararası toplumu, El Ubeyd'de olası vahşet suçlarının önlenmesi için acil harekete geçmeye çağıran Türk, BM Güvenlik Konseyinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Türk, tüm liderlerin taraflar üzerindeki etkilerini kullanması, özellikle HDK üzerinde El Ubeyd'e yönelik saldırıların durdurulması için baskı kurulması gerektiğini dile getirerek, kentteki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

BM, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile ABD dahil bazı ülkeler, HDK'nin El Ubeyd çevresindeki askeri yığınağının olası kitlesel ihlallere yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

BM, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Kordofan bölgesinde artan İHA saldırılarında ocak-nisan aylarında en az 880 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.