Sudan'da İnsani Yardım Konvoyu Gönderildi

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PORT SUDAN, 7 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde yer alan Port Sudan'da insani yardım konvoyundaki kamyonlar, 6 Kasım 2024.

Sudan hükümeti çarşamba günü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) saldırıları nedeniyle Sudan'ın orta kesimindeki doğu El Cezire bölgesinden yerinden edilen binlerce kişiye ev sahipliği yapan üç eyalete insani yardım konvoyu gönderdi.

Sudan'ın insani yardım komiseri Salwa Adam Benya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan'dan yola çıkan konvoyun, Nil Nehri eyaletindeki Shendi bölgesi, Kassala eyaletindeki Halfa El-Cedide bölgesi ve El Gadarif eyaletindeki El Fao bölgesine sığınan yerinden edilmiş kişilere destek olmak amacıyla 1.437 ton un, 2.000 barınma çadırı, 2.000 gıda sepeti ve 1.000 battaniye taşıdığını söyledi. (Fotoğraf: Fayez Ezaki/Xinhua)