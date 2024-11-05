Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor

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PORT Sudan'daki kolera vakası sayısının 30 bin 880'e ulaştığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 887'ye çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan etkili yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.