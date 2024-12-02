Sudan'da Mülteci Kampına Saldırı!

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'da ülkede yerinden edilenlerin barındığı en büyük kamplardan olan Zamzam Mülteci Kampı'na yönelik saldırıların can kaybı, panik ve kabusa neden olduğunu bildirdi.

MSF, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında iç savaşın yaşandığı Sudan'daki gelişmelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Kuzey Darfur'da bulunan Zamzam Mülteci Kampı'nın dün akşamdan itibaren HDK tarafından yoğun bir şekilde bombalandığı kaydedilen paylaşımda, saldırıların kampta can kaybı, panik ve kabusa neden olduğu belirtildi.

MSF'nin kampta yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği kaydedilen paylaşımda, hastalar ve sağlık personelinin kampı terk ettiği ve hayatlarını kurtarmak için kaçmaya çalıştığına işaret edildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Operasyonları Başkanı Michel Olivier Lacharite, "İnsanlar sadece açlıktan ölmekle kalmıyor, aynı zamanda bombalanıyor ve tekrar kaçmaya zorlanıyorlar. Personelimiz dahil kamptakilerin güvenliğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Kamptaki hastaların, sivillerin, sağlık ekiplerinin ve sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulunan Lacharite, "Bu şiddetten kaçanlar için güvenli geçişin de garanti altına alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi de insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.