Sudan'da Paramiliter Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı

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HARTUM, 19 Eylül (Xinhua) -- Paramiliter güçlerin Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Omdurman şehrine düzenlediği topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, Omdurman'ın kuzeyindeki Karari bölgesinde yoğun nüfuslu bölgeleri hedef alarak "vatandaşlara yönelik sistematik bombardıman" gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda yaralananlar Al-Nao ve Sawaed hastanelerine kaldırılırken, Hızlı Destek Kuvvetleri saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 16.650 kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerlerinden oldu.