Sudan'da Pazar Bombardımanı: 54 Ölü

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HARTUM, 2 Şubat (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından cumartesi günü başkent Hartum'un kuzeyindeki Omdurman'da kalabalık bir pazara düzenlenen bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Karari bölgesindeki Sabreen Market'e düzenlenen saldırıda 54 kişinin öldüğünü ve 158 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, sivillere yönelik saldırı kınanırken, "Bu uluslararası norm ve yasaların ihlalidir" denildi.

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Khalid Ali Aleisir de büyük sivil kayıplara ve özel ve kamu mülklerinde tahribata yol açan saldırıyı kınadı.

Omdurman'daki Al-Nao Hastanesi'nden bir tıbbi kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Durum kelimenin tam anlamıyla felaket. Kan bağışçılarına ve tıbbi malzemeye ihtiyacımız var" dedi.

Omdurman'daki Xinhua muhabiri, bombardımanda pazarın yakınındaki yerleşim alanlarının da isabet aldığını belirtti.

RSF olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.