Sudan'da Sağanak ve Seller Sonucu 32 Kişi Hayatını Kaybetti

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PORT Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde meydana gelen sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Acil Durum Dairesi Müdürü Muhammed Mahmud, "Ülkenin 18 eyaletinin 7'si bu sonbaharda yağmur ve selden etkilendi." dedi.

Haziran ayından bu yana ülkedeki sellerden ve yağmurlardan dolayı 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 107 kişinin yaralandığını ifade eden Mahmud, 5 bin 575 evin de kısmen ve tamamen hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu, her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.