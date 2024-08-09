Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller Sonucu Ölü Sayısı 77'ye Çıktı

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PORT Sudan'ın farklı eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı.

Sudan Kızılayı, son 3 günde Nil Nehri eyaletindeki sellerde 34 kişinin öldüğünü, 588 kişinin yaralandığını, 24 bin 104 evin tamamen ve 8 bin 16 evin kısmen yıkıldığını bildirdi.

Kuzey eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 3 günde eyaletteki şiddetli yağış ve seller nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Eyalette 2 bin 385 ailenin afetten etkilendiği ifade edilen açıklamada, 2 bin 488 evin kısmen ve 346 evin tamamen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede aşırı yağış ve seller nedeniyle haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı.

Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı seller dolayısıyla 73 binden fazla kişinin etkilendiği ve 14 binden fazla evin tamamen veya kısmen sel çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, sellerin Sudan'ın 18 eyaletinin 11'inde etkili olduğu kaydedilirken 21 bin 370 kişinin seller nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos'ta, haziran ayından itibaren ülkenin 7 eyaletinde yaşanan sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.