Sudan'da Tren Hattı Yeniden Açıldı

PORT SUDAN (SUDAN), 28 Aralık 2024 (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'da bulunan bir tren istasyonunda toplanan insanlar, 26 Aralık 2024.
Sudanlı yetkililer, Kızıldeniz'in doğusundaki Port Sudan ile Nil Nehri'nin kuzeyindeki Atbara'yı birbirine bağlayan tren hattını, devam eden iç çatışmalar nedeniyle verilen aranın ardından yeniden açtı. (Fotoğraf: Mohamed Iyssa/Xinhua)
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