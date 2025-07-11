Sudan'da Yeni Hükümet Açıklandı - Son Dakika
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Sudan'da Yeni Hükümet Açıklandı

11.07.2025 16:58
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Başbakan Kamil İdris, 'Umut' hükümetinin 5 bakanını daha atadı. Kalan üyeler ileride belirlenecek.

PORT Sudan Başbakanı Kamil İdris, daha önce 4 bakanını duyurduğu, "Umut" adını verdiği yeni hükümetin 5 bakanını daha belirledi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre İdris, Maliye, Federal Yönetim, Adalet, Sanayi ve Ticaret, Din İşleri ve Vakıflar bakanlıkları için yeni isimleri tayin etti.

Önceki hükümetten Maliye Bakanı Cibril İbrahim ile Federal Yönetim Bakanı Muhammed Kurtkela Salih yerini korurken, Abdullah Muhammed Derf Adalet Bakanlığı, Mahasin Ali Yakup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Beşir Hatun Abdülkerim Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının başına gelecek isimler olacak.

İdris, daha önce İçişleri, Savunma, Yüksek Öğretim ve Araştırma, Tarım ve Sulama ile Sağlık bakanlarını seçmişti.

22 üyeden oluşması öngörülen "Umut hükümetinin" kalan üyelerinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Yeni Hükümet Açıklandı - Son Dakika

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